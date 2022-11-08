Генерал Годжес: Україна досягла «незворотного імпульсу», результат операцій на сході «неминучий»

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що українські сили досягла незворотного імпульсу на полі бою.

«Я думаю, що результат операцій на сході вже неминучий. Україна досягла незворотного імпульсу. Досі тривають важкі бої, як ви кажете, у Бахмуті, а також у Херсонській області. Протягом останніх кількох тижнів росіяни начебто забирали з Херсону мирних жителів, а також грабували все, що не прибито до підлоги. І я передбачаю, що в Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра», – заявив він.

За словами американського генерала, обидва «крила» українського контрнаступу» сходяться до окупованого Криму.

«Подумаймо про український контрнаступ, який почався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію. І тому ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило – у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму. І коли вони наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму», – сказав Годжес.

Він спрогнозував, що як тільки українські сили почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то «Крим стає непридатним для оборони росіян».

«І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа», – сказав колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.

Годжес також згадав про вищу мотивацію українців у боротьбі проти російського вторгнення.

«Ми всі повинні зрозуміти, що Росія зазнає поразки старомодним способом. Вони зазнають поразки на полі бою. Чорноморський флот – нуль допомоги, окрім запуску ракет, їх ніде на Чорному морі немає. Вони ховаються від українських протикорабельних ракет і тепер переживають через українські безпілотники. Тому, звісно, ще зарано планувати парад перемоги, але я – оптиміст», – наголосив генерал.

Раніше Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони України відбили атаки російських військ у в районах дев’яти населених пунктів на Донеччині, а також ще одного на Луганщині.

Про те, що найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, минулого тижня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».

3 листопада в ЗСУ повідомили, що російські війська намагаються оточити українських військових біля Вугледара на Донеччині, але зазнають «великих втрат».