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Росія втратила ще понад 700 військових в Україні – дані ЗСУ

Російські резервісти перед відправкою на війну проти України, 31 жовтня 2022 року

Російські війська втратили 710 осіб за попередню добу в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 листопада.

«Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться в повідомленні.

Відтак загальні втрати російської армії українське командування оцінює в 77 170 військових.

Крім того, штаб наводить оновлені дані Росії в техніці:

  • 2786 танків (+15 за останню добу)
  • 5654 бойових броньованих машин (+24)
  • 1791 артилерійська система (+9)
  • 391 реактивна система залпового вогню
  • 203 засоби протиповітряної оборони (+1)
  • 278 літаків (+1)
  • 260 гелікоптерів
  • 1476 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 399 крилатих ракет
  • 16 кораблів і катерів
  • 4216 автомобілів і автоцистерн (+17)
  • 159 одиниць спеціальної техніки (+2)

Генштаб зазначає, що дані уточнюються.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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