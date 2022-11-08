Росія втратила ще понад 700 військових в Україні – дані ЗСУ

Російські війська втратили 710 осіб за попередню добу в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 листопада.

«Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться в повідомленні.

Відтак загальні втрати російської армії українське командування оцінює в 77 170 військових.

Крім того, штаб наводить оновлені дані Росії в техніці:

2786 танків (+15 за останню добу)

5654 бойових броньованих машин (+24)

1791 артилерійська система (+9)

391 реактивна система залпового вогню

203 засоби протиповітряної оборони (+1)

278 літаків (+1)

260 гелікоптерів

1476 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)

399 крилатих ракет

16 кораблів і катерів

4216 автомобілів і автоцистерн (+17)

159 одиниць спеціальної техніки (+2)

Генштаб зазначає, що дані уточнюються.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.