Росія втратила ще понад 700 військових в Україні – дані ЗСУ

Російські війська втратили 710 осіб за попередню добу в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 листопада.
«Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться в повідомленні.
Відтак загальні втрати російської армії українське командування оцінює в 77 170 військових.
Крім того, штаб наводить оновлені дані Росії в техніці:
- 2786 танків (+15 за останню добу)
- 5654 бойових броньованих машин (+24)
- 1791 артилерійська система (+9)
- 391 реактивна система залпового вогню
- 203 засоби протиповітряної оборони (+1)
- 278 літаків (+1)
- 260 гелікоптерів
- 1476 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
- 399 крилатих ракет
- 16 кораблів і катерів
- 4216 автомобілів і автоцистерн (+17)
- 159 одиниць спеціальної техніки (+2)
Генштаб зазначає, що дані уточнюються.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
Читайте також: Сили оборони відбили російський наступ у 10 районах на Донбасі – Генштаб
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ