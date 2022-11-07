The Insider: на Донеччині мобілізованих росіян, що відмовилися воювати, тримають у підвалі

Двадцять одного російського військового, призваного до армії в рамках так званої часткової мобілізації в Росії, насильно утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області України, повідомляє видання The Insider із посиланням на їхніх дружин і матерів. За їхніми словами, мобілізованих погрожують розстріляти, якщо вони не поїдуть на передову.

The Insider називає ім’я однієї з дружин – Олена Кашина. Вона стверджує, що її 33-річний чоловік не має жодного військового досвіду, в армії він ремонтував БТРи в гаражі, а у військовому квитку у нього написано «водій з ремонту та експлуатації важкої техніки». Під час підготовки на полігоні йому лише одного разу дали постріляти з автомата, який виявився несправним, і одного разу показали, як копати окопи.

Після цього, за словами Кашиної, його відправили на фронт, а вже там наказали у складі групи мобілізованих йти на штурм позицій противника, проте він відмовився, заявивши, що не хоче вбивати людей.

За словами родичів інших військових, яких насильно утримують у підвалі, відмовників майже не годують і не дають їм засобів особистої гігієни. Дружини та матері мобілізованих написали заяву до Слідчого комітету РФ про те, що їх рідних незаконно тримають у заручниках, проте жодної відповіді не отримали.

При цьому, за даними The Insider, вісім військовослужбовців перед мобілізацією працювали в АТ «Гірничо-металургійний комплекс Дальполіметал» у Приморському краї та мали бронь, оскільки є працівниками оборонного підприємства.

Від початку повномасштабного збройного вторгнення Росії на територію України ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що російських військових, які відмовляються брати участь у бойових діях, змушують це робити шантажем та погрозами, включаючи погрози розстрілом.

У липні телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») повідомив, що десятки таких солдатів тримають в ув’язненні в підвалі на території Луганської області під охороною бійців «Приватної військової компанії Вагнера». Пізніше це підтвердили члени ради з прав людини при президенті РФ.

Відомо також, що російських в’язнів, яких вербує на війну в Україну керівництво «ПВК Вагнера», попереджають про розстріл за відступ без наказу, здачу в полон або дезертирство.