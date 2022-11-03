У Росії ЗМІ повідомляють про ймовірність другої хвилі мобілізації після Нового року

Вже цієї зими в Росії може початися друга хвиля мобілізації, незважаючи на запевнення Кремля в тому, що мобілізацію завершено, пише російське видання «Верстка» із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання у різних органах влади Росії і державних компаніях (їхні імена не називають) сказали, що підготовка до другого етапу вже йде. Він може розпочатися одразу після Нового року, коли закінчиться осінній призов до армії.

Видання вказує на низку ознак, які можуть свідчити про підготовку до продовження мобілізації. Так, у мерії Москви не розпустили спеціально створену команду, яка допомагала військкоматам розбиратися з випадками незаконного призову. Експертам заявили, що вони можуть відпочивати до Нового року, а потім повернуться до роботи, – стверджує джерело в уряді Москви. Також триває робота з модернізації баз даних військкоматів.

Джерела «Верстки», близькі до адміністрації президента Росії, стверджують, що нова хвиля мобілізації може початися скоро, можливо, вже взимку. За їхніми словами, до Нового року адміністрація президента РФ вирішила використовувати для «емоційного розвантаження населення», проте в закінчення мобілізації «ніхто не вірить».

Представники російської влади, включаючи міністра оборони та президента, наприкінці жовтня заявили про «закінчення мобілізаційних заходів». За їхніми словами, в армію під час мобілізації призвано 300 тисяч людей, і нового призову не буде. Однак указ про оголошення мобілізації в Росії не скасовано. Юристи наголошують, що усні повідомлення про те, що людей більше не мобілізуватимуть, не мають юридичної сили, і відновити «мобілізаційні заходи» влада може будь-якої миті.

За підрахунками низки ЗМІ на основі відкритих джерел, з моменту оголошення мобілізації загинули вже щонайменше 100 мобілізованих, більша частина – на фронті в Україні, але деякі – не доїхавши до нього, у пунктах підготовки.