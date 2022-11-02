«Нам Путін обіцяв»: у Росії мобілізовані протестують через відсутність виплат

У Росії понад 100 мобілізованих із регіону Чувашія розпочали масову акцію протесту на території навчального центру в Ульяновській області через те, що не отримали обіцяних виплат. Звернення мобілізованих опублікували правозахисний проєкт Gulagu.net та телеграм-канал «Сердита Чувашія».

«Наша держава відмовляється виплатити нам 195 тисяч рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки? Ми відмовляємося від участі у «спеціальній воєнній операції» і добиватимемося справедливості, поки нам не виплатять кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом», – заявили учасники протесту.

На відеозаписі мобілізовані скаржаться, що вони також не отримали одноразових виплат у розмірі 300 тисяч рублів, які, як вони кажуть, їм обіцяли у військкоматах.

За даними джерел телеграм-каналу, до навчального центру було направлено силовиків для придушення протесту. Пізніше «Сердита Чувашія» повідомила, що мобілізованих «заспокоїли». Як саме, не уточнюється.

Через кілька днів після початку мобілізації група депутатів Держдуми внесла до нижньої палати законопроєкт, що передбачає одноразову виплату у розмірі 300 тисяч рублів для мобілізованих. За місяць законопроєкт відкликали.

Президент Росії Володимир Путін 19 жовтня підписав доручення, згідно з яким грошове забезпечення кожного мобілізованого після зарахування до частини має становити не менш як 195 тисяч рублів. Доручення набирає чинності з 1 листопада. Російський лідер на засіданні Ради безпеки країни наголосив, що виплати мають здійснюватися під час підготовки та навчання мобілізованих військовослужбовців.