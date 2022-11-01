Шойгу назвав актуальну кількість мобілізованих, яких відправили на війну проти України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що 87 тисяч мобілізованих «після підготовки та бойового злагодження» були відправлені до районів бойових дій, повідомляє 1 листопада російська державна інформагенція ТАСС.

Шойгу твердить, що до підготовки мобілізованих були залучені три тисячі інструкторів, які здобули бойовий досвід на війні в Україні. «На полігонах завершується бойове злагодження сформованих підрозділів. Основні зусилля зосереджені на польовому вишколі, вмінні застосовувати засоби зв'язку, навігації та розвідки», – додав він.

Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня. 28 жовтня Сергій Шойгу прозвітував про призов до армії 300 тисяч осіб. 31 жовтня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації.

За словами Путіна, до бойових частин відправили 41 тисячу мобілізованих, а 259 тисяч «загалом не беруть участь у бойових діях, а проходять підготовку».

У засобах інформації є повідомлення з посиланням на самих мобілізованих у тому, що вони опинилися на війні без підготовки та необхідного спорядження.