На Луганщині п’ятеро мобілізованих росіян втекли до лісу. Їм погрожують справою про дезертирство

П’ятеро росіян, мобілізованих із Томської області Росії та відправлених воювати на Луганщину, залишили свою військову частину і втекли до лісу. Їм погрожують порушенням кримінальних справ про дезертирство. У лісі вони ховаються вже понад два тижні, востаннє зв’язувалися із рідними 17 жовтня, повідомила мати одного із втікачів Олена Солодовникова проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії.

За словами жінки, її сина мобілізували 26 вересня і пообіцяли, що він пройде тримісячну підготовку у військовій частині Омська. Проте вже 29 вересня його з товаришами переправили під російський Ростов-на-Дону, а за тиждень – в Україну, на Луганщину.

За даними джерела Сибір.Реалії, в обох військових частинах їх назвали «м’ясом» і «фаршем». Солодовникова зазначає, що під Луганськ її сина перенаправили без продовольства і боєприпасів.

На Луганщині мобілізовані, за словами Солодовникової, потрапили під мінометний обстріл і були змушені відступати. «Вони йшли як піхота, ніякої техніки не було. Автомати були, але що вони з автоматами проти танків підуть?» – каже жінка.

За її словами, командування на полі бою теж ніякого не було: «головним» було призначено такого ж мобілізованого у званні сержанта, який не розумів, що робити. Солдати відступили до лісу.

«Зараз вони самі по собі. З наметів зробили якийсь тент, вдень палять багаття, щоб зігрітися, вночі гасять», – розповідає Солодовникова.

Вона і сестри, дружини та матері інших мобілізованих написали колективний лист губернатору Томської області Росії Володимиру Мазуру. Також вони звернулися до депутата Держдуми РФ від Томської області Тетяни Соломатіної. Вони просили дати мобілізованим «нормальне командування» і відправити їх на навчання.

Соломатіна заявила їм, що «військові офіцери відмовляються працювати із дезертирами». Від офісу губернатора рідним надійшла відписка, що звернення взяте до розгляду.

Видання «Тайга.інфо» також розповідає, що багато мобілізованих з Томської області Росії опинилися на передовій без навчання й екіпірування. З деякими з них родичі втратили зв’язок і намагаються з’ясувати ситуацію в місцевої влади.

Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня. 28 жовтня Сергій Шойгу прозвітував про призов до армії 300 тисяч осіб. 31 жовтня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації.

За словами Путіна, до бойових частин відправили 41 тисячу мобілізованих, а 259 тисяч «загалом не беруть участь у бойових діях, а проходять підготовку».

У засобах інформації є повідомлення з посиланням на самих мобілізованих у тому, що вони опинилися на війні без підготовки та необхідного спорядження.