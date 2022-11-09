«Окупанти замінували абсолютно все»: двоє чоловіків загинули через підрив на міні на Харківщині

Двоє працівників дорожньої служби загинули протягом попередньої доби в Харківській області через підрив на міні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 9 листопада.

За його словами, мінна небезпека в регіоні лишатиметься однією з найбільших проблем «ще тривалий час»,

«Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби два працівника дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі», – заявив він.

За даними Синєгубова, піротехніки ДСНС напередодні знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів у області.

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Російські війська не обстрілювали Харків напередодні, натомість тривали обстріли прикордонних населених пунктів. Зокрема, у селищі Дворічна обстріл пошкодив адміністративну будівлю.

Також медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка із пораненнями через обстріли в Дворічанській громаді. Їхній стан – середньої тяжкості.

20 жовтня в Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують окуповувати трохи менше ніж два відсотки від загальної кількості населених пунктів Харківської області.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.