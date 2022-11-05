На Харківщині затримали колишнього лісничого, який співпрацював із РФ – прокуратура

У Харківській області під час окупації Вовчанська лісничий перейшов на сторону РФ. Він допомагав російським окупантам укріплювати місто на випадок штурму ЗСУ, йдеться у повідомленні пресслужби Харківської обласної прокуратури.

«Службовець ДП «Вовчанське лісове господарство» у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією», – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, окупанти запропонували йому обійняти посаду «головного інженера» фейкового «Вовчанського лісгоспу», на що колаборант погодився. Також він агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.

«Колаборант також «модерував» відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних сил України», – додали у прокуратурі.

Чоловіка затримали, йому було оголошено про підозру у колабораційній діяльності. За це він може отримати до 10 років позбавлення волі.

Станом на 2 листопада Державне бюро розслідувань розслідує понад тисячі кримінальних проваджень щодо підозрюваних у державній зраді та колабораційній діяльності від початку повномасштабного вторгнення.

413 фігурантам таких справ уже повідомили про підозру, 305 людей оголосили в розшук, 1 131 людину перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. 82 провадження передали до суду.

Найбільше проваджень ДБР відкрило в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.