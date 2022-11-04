«Очолила «відділ освіти»: правоохоронці затримали мешканку Балаклії за співпрацю з РФ

Правоохоронці затримали мешканку Балаклії на Харківщині, яка під час окупації міста добровільно пішла на співпрацю з військами РФ. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«У травні вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія», – зазначають у прокуратурі.

Наразі жінці повідомили підозру у колабораціонізмі.

Станом на 2 листопада Державне бюро розслідувань розслідує понад тисячі кримінальних проваджень щодо підозрюваних у державній зраді та колабораційній діяльності від початку повномасштабного вторгнення.

413 фігурантам таких справ уже повідомили про підозру, 305 людей оголосили в розшук, 1 131 людину перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. 82 провадження передали до суду.

Найбільше проваджень ДБР відкрило в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.