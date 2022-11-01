СБУ підозрює в держзраді ексчиновника Укрводшляху, який «очолив» порт в окупованому Херсоні

Служба безпеки оголосила про підозру чиновнику, який пішов на співпрацю з російськими окупантами і очолив «Херсонський морський торговельний порт» – про це відомство повідомило 1 листопада.

Йдеться про колишнього чиновника державного підприємства «Укрводшлях», який у червні добровільно пішов на співпрацю з російськими військами і приєднався до окупаційної адміністрації міста.

«Встановлено, що він забезпечував переправлення військової техніки і боєприпасів РФ для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства, які використовувались під час зведення мостових переправ через Дніпро», – заявляє СБУ.

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Експосадовця також звинувачують у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі Херсонської області. Йому повідомили про підозру в державній зраді.

Раніше сьогодні ж Офіс генерального прокурора повідомив про затримання в Одеській області «агента РФ», який, за даними правоохоронців, «зливав дані» про ЗСУ та транспортну інфраструктуру регіону.