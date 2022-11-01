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«Зливав дані про ЗСУ та транспортну інфраструктуру»: правоохоронці затримали на Одещині «агента РФ»

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у держазраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами і бойовими припасами.

На Одещині затримали «агента РФ», який, за даними правоохоронців, «зливав дані» про ЗСУ та транспортну інфраструктуру регіону. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як додають в ОГП, затриманий виявився колишнім співробітником поліції. Зі спецслужбами РФ він, за даними правоохоронців, співпрацював із квітня 2022 року.

«Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси і Чорноморська та залізничного сполучення. Також на виконання завдань російських кураторів, інформатор придбав три відеокамери (так звані «фотопастки»), які встановив уздовж залізничних колій поблизу Одеси для фіксування вантажних потягів», – повідомляють у Офісі генпрокурора.

Під час затримання у чоловіка, за даними ОГП, вилучили вибухівку та боєприпаси.

Наразі йому повідомлено про підозру у держзраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами і бойовими припасами.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.

Зокрема, 29 жовтня контррозвідка СБУ затримала російського агента під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області. За її даними, він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону.

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