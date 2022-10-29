В СБУ повідомили про арешт агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області, який збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону, повідомила пресслужба СБУ.

«Серед основних його завдань було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, і звітував окупантам про наслідки повітряних атак», – йдеться на сайті СБУ в суботу.

Йдеться про місцевого жителя, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ, вказує СБУ.

«Для виконання ворожих завдань з проведення розвідувально-підривної діяльності російський агент їздив по території району і приховано спостерігав за об’єктами. Зібрану інформацію передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фотографій з прив’язкою до місцевості і докладним описом», – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.