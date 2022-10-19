«Збирав дані про позиції ЗСУ і органи влади на північному кордоні»: СБУ затримала «російського агента»

Служба безпеки України заявляє про затримання «російського агента», який, за її даними, збирав координати позицій ЗСУ, органів влади та лікарень, а також маршрути переміщення військ і техніки біля північного кордону України на Чернігівщині.



«Отримані відомості рашисти планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах і соціальних об’єктах. За даними слідства, затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньо переміщеної особи. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований спецслужбами РФ», – зазначають в СБУ.

Як додають у спецслужбі, за передачу таких даних чоловік отримував гроші від свого «російського куратора».

Наразі він затриманий і перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру.

19 жовтня СБУ також заявила про затримання жителя Бучі, який допомагав російським військам під час окупації, а після деокупації вступив в добробат, аби «замаскувати свої злочини».

Станом на липень Служба безпеки України СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.