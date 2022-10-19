«Брав участь у каральних рейдах». СБУ затримала жителя Бучі, який допомагав окупантам

Служба безпеки України заявляє про затримання жителя Бучі, який допомагав російським військам під час окупації, а після деокупації вступив в добробат, аби «замаскувати свої злочини».



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, чоловік з власної ініціативи запропонував свою допомогу військовим РФ, після чого йому видали зброю, російську військову форму та «інструкції» щодо дій проти українських захисників.



«Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву. Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО. У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації», – йдеться у повідомленні.



За даними спецслужби, після деокупації Київщини чоловік залишився у місті, намагаючись приховати свої злочини, вступив до лав добробату.



«У подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих. Проте СБУ своєчасно викрила зрадника», – заявляють в СБУ.



Правоохоронці повідомили чоловіку підозру в колабораційній діяльності.

Станом на липень Служба безпеки України СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.