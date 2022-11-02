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«Хотіла стати «подвійним агентом»: СБУ затримала «шпигунку ФСБ»

За даними спецслужби, жінку ще у 2019 році завербувало ФСБ через  так зване «МДБ ЛНР»

Служба безпеки України заявляє про затримання на Луганщині «шпигунки ФСБ». За даними спесцлужби, вона «намагалася проникнути в СБУ» і стати «подвійним агентом».

«Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ... Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого «гарантувала» надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України», – зазначають в СБУ.

За даними спецслужби, жінку ще у 2019 році завербувало ФСБ через так зване «МДБ ЛНР». Після 24 лютого 2022 року вона, як стверджують в СБУ, збирала дані про маршрути пересування ЗСУ і військової техніки, а також інформацію про рух опору на Луганщині.

Наразі жінці повідомлена підозра у держзраді, вчиненій за умов воєнного стану. Вона перебуває під вартою.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.

Зокрема, 29 жовтня контррозвідка СБУ затримала російського агента під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області. За її даними, він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону.

1 листопада СОфіс генпрокурора Украхни повідомив про затримання «агента РФ» на Одещині, який, за даними правоохоронців, «зливав дані» про ЗСУ та транспортну інфраструктуру регіону.

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