«Вивозив українське зерно»: СБУ затримала депутата за співпрацю з РФ під час окупації Харківщини

Служба безпеки України заявляє про затримання депутата однієї із селищних рад Куп’янського району, який під час окупації Харківщини «пішов на співпрацю з РФ».

Зокрема, за даними спецслужби, чоловік допомагав російським військам у незаконному вивезенні українського зерна.

«Для цього він «перереєстрував» агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ. При цьому, основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться – реалізовувати на території країни-агресора», – зазначають в СБУ.

Окрім того, як додають у спецслужбі, підозрюваний надав військам РФ доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту їхньої військової техніки та виділяв для неї паливо.

«Після деокупації району депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання», – зазначають у СБУ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у «пособництві державі-агресору».

26 жовтня СБУ заявила про затримання головного держінспектора Харківської митниці, який під час окупації Куп‘янська російськими військами обіймав посаду так званого «заступника міністра з промисловості».

9 вересня українські військові звільнили місто Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Та нічні ракетні обстріли міста з боку Росії тривають, розповідають очевидці та українська влада. Москва, попри численні докази, далі заперечує свої атаки на цивільних в Україні.