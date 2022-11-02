ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень через держзраду та колабораціонізм від 24 лютого

Державне бюро розслідувань розслідує понад тисячі кримінальних проваджень щодо підозрюваних у державній зраді та колабораційній діяльності від початку повномасштабного вторгнення. Таку статистику відомство навело вранці 2 листопада.

«Загалом з 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 1 тисячу 50 злочинів проти основ національної безпеки, а саме: 872 кримінальні провадження за фактом державної зради (стаття 111 Кримінального кодексу України), 138 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (стаття 111-1 КК України), 10 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (стаття 111-2 ККУ) та інші», – йдеться в повідомленні.

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Відомство уточнює, що 413 фігурантам таких справ повідомили про підозру, 305 людей оголосили в розшук, 1 131 людину перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. 82 провадження передали до суду.

Найбільше проваджень ДБР відкрило в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Зокрема, 31 жовтня Державне бюро розслідувань поінформувало, що повідомило про підозру «зрадникам України», які брали участь у захопленні «Азовсталі».