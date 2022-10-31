ДБР: учасникам захоплення «Азовсталі» повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань інформує, що повідомило про підозру «зрадникам України», які брали участь у захопленні «Азовсталі».

«Працівники ДБР спільно з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру так званому «міністру» «МВС» «ДНР» та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування «ДНР» «Каскад». Російські найманці у травні 2022 року під керівництвом так званого «міністра» брали безпосередню участь у захопленні «Азовсталі». Разом з окупантами вони знищували підприємство, вбивали у тому числі й мирних громадян, які переховувалися там під захистом українських військових», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ДБР встановили, що згадані особи брали в полон українських захисників.

«Досудове розслідування наразі триває. Всі зрадники, які сьогодні воюють на боці окупантів проти власного народу будуть викриті та притягнуті до відповідальності», – йдетьс в повідомленні.

У бюро додали, що бойовикам повідомили про підозру у державній зраді, а також у керівництві та участі в нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань. У разі затримання їм може загрожувати довічне ув’язнення.

Завод «Азовсталь» був останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.