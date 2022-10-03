Офіційно Герої України. У Туреччині п’ятьом захисникам «Азовсталі» вручили ордени «Золота Зірка»

П’ятьом захисникам «Азовсталі», яких нещодавно звільнили з російського полону, присвоєно звання Героя України, глава Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до Туреччини вручив їм ордени «Золота Зірка».



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, найвищою державною нагородою відзначено командира окремого загону спеціального призначення Нацгвардії «Азов» Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Під час відеодзвінка президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.



«Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто герої, ви – живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших побратимів, які зараз у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній країні, за неї разом боремось і точно переможемо. Слава Україні!» – сказав він.



У свою чергу, після вручення нагороди Святослав Паламар сказав, що він гордий бути українцем.

«Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. Ця нагорода наших воїнів, нагорода нашого українського народу. Я дуже гордий з того, що я – українець», – сказав Святослав Паламар.

3 жовтня захисники «Азовсталі», які перебувають у Туреччині, зустрілися зі своїми рідними, які прибули до Стамбула. Також з українськими військовими зустрівся глава Офісу президента Андрій Єрмак та дружина президента Олена Зеленська.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, п’ятеро звільнених з російського полону командирів полку «Азову» до кінця війни будуть під протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.