У Маріуполі фіксують активний рух техніки РФ – радник мера

У Маріуполі й Маріупольському районі фіксують активний рух техніки російських військ, повідомив 30 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.

«Через центр міста на виїзд на Магуш – танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V. Від сьогодні рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блокпостів та оперативних заходів з «зачистки» – вибіркової перевірки документів і телефонів. Близько 8:30 ранку з села Юр’ївка йшли шість камазів з мобілізованими на полігон біля хутору Бабах-Тарама. На полігон прибуло два гвинтокрили з військовим керівництвом для показухи перевірки», – написав Андрющенко.

За його словами, заборона руху вантажівок через Кримський міст призвела до транспортного колапсу в місті.

«20-тонні та 40-тонні вантажівки, не соромлячись, через все місто. Через пріоритет раптового проїзду військових окупантів кількість аварій стрімко зросла», – додав радник мера.

З огляду на бойові дії й окупацію міста редакція не може наразі незалежно перевірити цю інформацію.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.