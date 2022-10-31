«Вдавав співробітника спецслужби і вимагав хабар»: СБУ заявило про спільне з ДБР затримання «шахрая»

Служба безпеки України заявляє, що спільно з Держаним бюро розслідуванням затримала чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ і вимагав хабар.

«Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів США. Також він «гарантував» використати свої «зв’язки» у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин РФ», – зазначають в СБУ.

За даними правоохоронців, до цього затримання чоловік вже перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

Наразі йому повідомлено про підозру у шахрайстві та взято під варту.

25 жовтня ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову, затриманому 7 червня у Сербії, Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру – у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.