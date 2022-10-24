«Наводив ракети по Рівному»: СБУ затримала «пособника спецслужб РФ»

Служба безпеки України заявляє про затримання «пособника спецслужб Росії», який, за її даними, корегував ракетні удари по Рівному.

«Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім того, зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту», – зазначають в СБУ.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому оголошена підозра за трьома статтями Кримінального кодексу:

поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ;

незаконне поводження зі зброєю;

виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

24 жовтня СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, які, за даними спецслужби «підтверджують його співробітництво з ворогом». За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.