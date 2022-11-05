Двом суддям у Євпаторії повідомили про підозру через депортацію українців із Криму – прокуратура

Прокуратура Автономної республіки Криму і Севастополя повідомила про підозру двом суддям двом суддям підконтрольного Росії Євпаторійського міського суду. Про це відомство повідомило 5 листопада.

«Достовірно знаючи про окупацію українського Криму Збройними Силами РФ, підозрювані брали участь у реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення півострова, та фактично забезпечували незаконну депортацію українців», – повідомила пресслужба відомства 5 листопада.

За повідомленням, судді на основі російського законодавства ухвалили рішення про видворення українців з території півострова. Рішення вони обґрунтовували відсутністю дозвільних документів та порушенням «правил перебування на території РФ», додають у прокуратурі.

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Дії підозрюваних кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни (частина 1 стаття 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Прокуратура АРК не називає імені та прізвища підозрюваних суддів, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з меді, анонімно повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Вільхового Ігоря Миколайовича та Кротову Людмилу Володимирівну.

На момент публікації публічних коментарів суддів немає.