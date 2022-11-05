Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Двом суддям у Євпаторії повідомили про підозру через депортацію українців із Криму – прокуратура

Ukraine, Kiev - Prosecutor's Office of the Autonomous Republic of Crimea, 21Jan2019

Прокуратура Автономної республіки Криму і Севастополя повідомила про підозру двом суддям двом суддям підконтрольного Росії Євпаторійського міського суду. Про це відомство повідомило 5 листопада.

«Достовірно знаючи про окупацію українського Криму Збройними Силами РФ, підозрювані брали участь у реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення півострова, та фактично забезпечували незаконну депортацію українців», – повідомила пресслужба відомства 5 листопада.

За повідомленням, судді на основі російського законодавства ухвалили рішення про видворення українців з території півострова. Рішення вони обґрунтовували відсутністю дозвільних документів та порушенням «правил перебування на території РФ», додають у прокуратурі.

Читайте також: «Все – для фронту». Кримчан зобов’язали обслуговувати російських військових

Дії підозрюваних кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни (частина 1 стаття 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Прокуратура АРК не називає імені та прізвища підозрюваних суддів, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з меді, анонімно повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Вільхового Ігоря Миколайовича та Кротову Людмилу Володимирівну.

На момент публікації публічних коментарів суддів немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG