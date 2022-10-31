Офіцер ВМС України Олексій Кисельов оголосив голодування у СІЗО в Сімферополі

Колишній капітан українського корабля «Славутич» Олексій Кисельов, який зараз перебуває у сімферопольському СІЗО №2, оголосив голодування через те, що йому відмовили у медогляді після тортур. Про це повідомив його адвокат Олексій Ларін, інформує 31 жовтня видання «Ґрати».

Чоловік уже кілька місяців просить, щоб його оглянув медичний працівник СІЗО, але російські тюремники вимоги військового пенсіонера ігнорують. Голодування Кисельова підтримали вʼязні зі ще шести камер ізолятора, повідомляє видання.

Колишній капітан є фігурантом справи про кримськотатарський добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана. Російські спецслужби вважають, що Кисельов у 2016 році вступив до батальйону, забезпечував його учасників продуктами та готував їх до організації блокади окупованого Криму. Чоловік заперечує свою причетність до організації.

За даними захисту, кримінальну справу проти Кисельова порушено за статтею про участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом (ч. 2 ст. 208 КК).

Громадянина України затримали у липні в окупованому місті Геніченську Херсонської області та за кілька днів перевезли до Криму. Про тортури військовий пенсіонер повідомив на початку серпня. За словами Кисельова, його били та катували електрикою спочатку у профтехучилищі №17 Геніченська, де базується підрозділ Росгвардії, а потім у сімферопольському управлінні ФСБ. Таким чином російські силовики намагалися добитися від чоловіка зізнань.