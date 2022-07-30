Син екскомандира розвідувального корабля ВМС України заявив про викрадення свого батька в окупованому Генічеську

Колишнього командира розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова викрали російські силовики, звинувативши його в участі у добровільному кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана, який у Росії вважається терористичним, заявив на своїй сторінці у фейсбуці його син – Артем Кисельов.

«22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екскомандира корабля «Славутич» ВМСУ, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області... Де вони тримали його декілька днів – невідомо, але 27 числа він нібито «перетнув кордон з Кримом, де його затримали» і відвезли в Сімферопольське СІЗО», – написав Кисельов.

За його словами, Олексій Кисельов, який займався гуманітарною допомогою і допомагав людям в окупованому Генічеську, досі перебуває в Сімферопольському СІЗО.

Артем Кисельов додав, що 29 липня підконтрольний Росії суд призначив його батькові запобіжний захід – два місяці в СІЗО.

Артем Кисельов також зазначив, що фізичний стан батька свідчить про його побиття і можливі тортури.

Про викрадення Олексія Кисельова повідомив і Кримськотатарський ресурсний центр, який закликав до його негайного звільнення.

«Кримськотатарський ресурсний центр висловлює рішучий протест і заявляє, що затримання громадян України у цій «справі» («справі Номана Челебіджихана» – ред.) є незаконними, політично мотивованими і злочинними. Така політика Російської Федерації є демонстрацією боротьби з політичними переконаннями людей в окупованому Криму та на території окупованої Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

У КРЦ повідомили, що за період повномасштабної війни Росії в Україні, зафіксували 10 арештів жителів окупованої Херсонщини у цій «справі».