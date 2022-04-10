Жителя Херсона заарештували в Криму, звинувативши в участі в кримськотатарському батальйоні – Денісова

Жителя Херсона, кримського татарина Арсена Ібраїмова заарештували на два місяці у Сімферополі за звинуваченням у участі у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 10 квітня.

За її даними, російські силовики затримали чоловіка 6 квітня на контрольно-пропускному пункті «Чонгар».

«Без пояснень причин затримання його (Ібраїмова – ред.) відвезли до Сімферополя у тимчасово окупованому Криму, де співробітники ФСБ протягом двох діб під тиском вимагали визнання в тому, що навесні 2016 року він нібито увійшов до складу кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана, яке діяло на території України всупереч інтересам Російської Федерації», – повідомила Денисова.

Вона уточнила, що 8 квітня підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд заарештував Ібраїмова на два місяці за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 208 Кримінального кодексу Росії – «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності».

В окупованому Росією Криму, у селі Роздольне, російські силовики влаштували обшуки у будинку кримськотатарського активіста Сервера Барієва.

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить обшуки в будинках кримських татар, часто звинувачуючи їх у «тероризмі» чи «екстремізмі».