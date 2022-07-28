«У Високопіллі коїться жах, окупанти посилюють репресії, доля Колихаєва досі невідома» – інтервʼю з очільником Херсонщини

Гуманітарна ситуація в частково окупованій Херсонській області є «критичною», з кожним ударом ЗСУ по позиціях російських військових окупанти «посилюють терор» проти населення в регіоні, жителі продовжують евакуюватися, стверджує виконувач обовʼязків очільника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Про те, де зараз найбільш складна ситуація на Херсонщині, скільки населення залишило рідні домівки, які шляхи виїзду з області ще залишаються, а також що відбувається в деокупованих селах, Бутрій розповів в інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Чинять звірства»

За словами Дмитра Бутрія, на Херсонщині досі є дефіцит продуктів та ліків. Також загострюється ситуація з обігом гривні.

Сьогодні на Херсонщині масове безробіття, підприємства розграбовані

– На Херсонщині на сьогодні критична ситуація, весь час окупації, з самих перших днів. Тому сьогодні є нестача ліків, медикаментів, харчів. Сьогодні на Херсонщині масове безробіття, підприємства розграбовані, вони не працюють, дуже велике питання обігу готівки – гривні.

Репресії проти мирного населення посилюються, стверджує в.о. очільника ОВА, найгірша ситуація, за його даними, у Високопіллі.

– Постійні обшуки, людей на вулиці зупиняють, перевіряють телефони, обшукують, чоловіків змушують роздягатись, машини там, гаражі, все, що можливо.

У Високопіллі просто відбувається звірство, вони (російські військові – ред.) тероризують мирне населення

– Зараз, коли наші ЗСУ досить ефективно працюють, завдають ударів і знищують їхні (російських військових – ред.) склади боєприпасів, скупчення живої сили, вони посилили терор проти мирного населення. І можу сказати, що сьогодні у Високопіллі просто відбувається звірство, вони (російські військові – ред.) тероризують мирне населення. Є повідомлення, що 23 числа було застрелено двох мирних жителів. Тобто вони їх змушують під дулами автоматів, хочуть отримати інформацію про те, де перебувають ЗСУ. Тому там, у Високопіллі, відбувається жах.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Голова Херсонщини розповів, що з області виїхала третина населення.

– Сьогодні евакуація продовжується, дуже багато людей хочуть виїхати, але, на жаль, орки (російські військові – ред.) з самого початку ніяких офіційних «зелених коридорів» не надавали, вони виникали стихійно. Сьогодні є тільки один пункт перетину – це Василівка в бік Запоріжжя. Звичайно, безпека, здоров’я і життя людей – це найдорожче, тому я всіх закликаю, в кого є можливість, виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини.

Про мера Херсона

Бутрій поділився даними про те, скільки жителів області зараз викрадені та перебувають у полоні окупаційних сил.

– На сьогодні офіційно підтверджено – це 63 людини. Це органи місцевого самоврядування. І десь близько 300 осіб – це активісти, військовослужбовці, скажімо, активні громадяни. Це яких вдалося підтвердити, що їх дійсно викрали, що є повна інформація. А взагалі таких людей набагато більше, бо, як я казав, просто на вулиці можуть зупинити і, перевіривши телефон чи щось з особистих речей, просто можуть забрати. Повідомлення такі надаються, але, на жаль, встановити, кого забрали, є неможливим, тому ця кількість набагато більша.

Де перебувають ці люди, невідомо, як і мер Херсону Ігор Колихаєв, каже Бутрій.

– На сьогодні відомо те, що його викрали, і місцезнаходження його (Колихаєва – ред.) невідоме.

Бутрій повідомив, що багато голів ОТГ виїхали з Херсонщини, але є і такі, що досі залишаються на окупованих територіях.

– У нас постійна комунікація з головами ОТГ. Більша частина з них виїхала, але по можливості продовжують займатися своїми громадами, наскільки це можливо. Але є такі, що залишилися на тимчасово окупованій території. Їм дуже небезпечно там перебувати, тому що їх там шукають. Деякі, ми знаємо, що є і запроданці.

«Села під постійними обстрілами, без світла та води»

Очільник Херсонської ОВА підкреслив, що на сьогодні деокуповані 44 населених пункти. Більшість – це північна Херсонщина (Кочубеївська, Нововоронцовська, Великоолександрівська громади).

Я проїхався по деяких селах, вони там перебувають під постійними обстрілами, зруйнована інфраструктура, школи, дитячі садки, лікарні

– Але це частини (частина громади тільки звільнена – ред.). І частина громад з боку, на кордоні з Миколаївською областю. Я проїхався по деяких селах, вони там перебувають під постійними обстрілами, зруйнована інфраструктура, школи, дитячі садки, лікарні. Сьогодні велика проблема з водозабезпеченням – зруйновані водонапірні башти, насосні. Також відсутня електроенергія через пошкоджені лінії електропередач, є відсутність газу. Дуже проблематично проводити ремонтні роботи, бо окупанти постійно стріляють по цих селах.

За його словами, більшість людей поїхала з цих території, але ті, хто залишився, «потребують максимум уваги і вирішення всіх цих питань».

– Ми забезпечуємо їх необхідними продуктами, санітарно-гігієнічними засобами, медикаментами. А деякі села дійсно зруйновані майже вщент. Відсутність медикаментів, продуктів харчування відчувається саме на сільських територіях. Бо в місті Херсоні існують стихійні ринки, підвезення продукції, то в селах підвезення медикаментів, санітарної гігієни практично немає.

Про допомогу ЗСУ

Дмитро Бутрій зазначив, що зараз вся робота спрямована на максимальну допомогу українським військовим. Серед найбільш важливого в своїй роботі називає налагодження виплати зарплат та соціального забезпечення.

– Я вже казав, що сьогодні наші вояки потребують максимум уваги і максимум допомоги, тому співпрацюємо з різними міжнародними організаціями, волонтерськими організаціями і надаємо допомогу, чим можемо.

Допомога, яку на своєму рівні може надавати влада – це бронежилети, каски, продукти, вода, каже Бутрій. Особливо потребують військові транспортних засобів, додав він.

Бутрій вказує на «влучну працю» українських військових, тому певен в тому, що Херсонщина буде повністю деокупована.

– Я можу сказати, що наші вояки дуже ефективно і влучно працюють, тому я впевнений, що Херсонщина і вся територія України буде обов’язково звільнена.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму.

9 липня президент України Зеленський підписав указ про звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОВА і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Дмитра Бутрія.

з посади голови Херсонської ОВА і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Дмитра Бутрія. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів. Про це повідомив голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт за підсумками зустрічі з українським президентом.

заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів. Про це повідомив голова комітету збройних сил Палати представників США за підсумками зустрічі з українським президентом. Останнім часом Україна завдає ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.