«У Високопіллі коїться жах, окупанти посилюють репресії, доля Колихаєва досі невідома» – інтервʼю з очільником Херсонщини

Гуманітарна ситуація в частково окупованій Херсонській області є «критичною», з кожним ударом ЗСУ по позиціях російських військових окупанти «посилюють терор» проти населення в регіоні, жителі продовжують евакуюватися, стверджує виконувач обовʼязків очільника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Про те, де зараз найбільш складна ситуація на Херсонщині, скільки населення залишило рідні домівки, які шляхи виїзду з області ще залишаються, а також що відбувається в деокупованих селах, Бутрій розповів в інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».
«Чинять звірства»
За словами Дмитра Бутрія, на Херсонщині досі є дефіцит продуктів та ліків. Також загострюється ситуація з обігом гривні.
Сьогодні на Херсонщині масове безробіття, підприємства розграбовані
– На Херсонщині на сьогодні критична ситуація, весь час окупації, з самих перших днів. Тому сьогодні є нестача ліків, медикаментів, харчів. Сьогодні на Херсонщині масове безробіття, підприємства розграбовані, вони не працюють, дуже велике питання обігу готівки – гривні.
Репресії проти мирного населення посилюються, стверджує в.о. очільника ОВА, найгірша ситуація, за його даними, у Високопіллі.
– Постійні обшуки, людей на вулиці зупиняють, перевіряють телефони, обшукують, чоловіків змушують роздягатись, машини там, гаражі, все, що можливо.
У Високопіллі просто відбувається звірство, вони (російські військові – ред.) тероризують мирне населення
– Зараз, коли наші ЗСУ досить ефективно працюють, завдають ударів і знищують їхні (російських військових – ред.) склади боєприпасів, скупчення живої сили, вони посилили терор проти мирного населення. І можу сказати, що сьогодні у Високопіллі просто відбувається звірство, вони (російські військові – ред.) тероризують мирне населення. Є повідомлення, що 23 числа було застрелено двох мирних жителів. Тобто вони їх змушують під дулами автоматів, хочуть отримати інформацію про те, де перебувають ЗСУ. Тому там, у Високопіллі, відбувається жах.
З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Голова Херсонщини розповів, що з області виїхала третина населення.
– Сьогодні евакуація продовжується, дуже багато людей хочуть виїхати, але, на жаль, орки (російські військові – ред.) з самого початку ніяких офіційних «зелених коридорів» не надавали, вони виникали стихійно. Сьогодні є тільки один пункт перетину – це Василівка в бік Запоріжжя. Звичайно, безпека, здоров’я і життя людей – це найдорожче, тому я всіх закликаю, в кого є можливість, виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини.
Про мера Херсона
Бутрій поділився даними про те, скільки жителів області зараз викрадені та перебувають у полоні окупаційних сил.
– На сьогодні офіційно підтверджено – це 63 людини. Це органи місцевого самоврядування. І десь близько 300 осіб – це активісти, військовослужбовці, скажімо, активні громадяни. Це яких вдалося підтвердити, що їх дійсно викрали, що є повна інформація. А взагалі таких людей набагато більше, бо, як я казав, просто на вулиці можуть зупинити і, перевіривши телефон чи щось з особистих речей, просто можуть забрати. Повідомлення такі надаються, але, на жаль, встановити, кого забрали, є неможливим, тому ця кількість набагато більша.
Де перебувають ці люди, невідомо, як і мер Херсону Ігор Колихаєв, каже Бутрій.
– На сьогодні відомо те, що його викрали, і місцезнаходження його (Колихаєва – ред.) невідоме.
Бутрій повідомив, що багато голів ОТГ виїхали з Херсонщини, але є і такі, що досі залишаються на окупованих територіях.
– У нас постійна комунікація з головами ОТГ. Більша частина з них виїхала, але по можливості продовжують займатися своїми громадами, наскільки це можливо. Але є такі, що залишилися на тимчасово окупованій території. Їм дуже небезпечно там перебувати, тому що їх там шукають. Деякі, ми знаємо, що є і запроданці.
«Села під постійними обстрілами, без світла та води»
Очільник Херсонської ОВА підкреслив, що на сьогодні деокуповані 44 населених пункти. Більшість – це північна Херсонщина (Кочубеївська, Нововоронцовська, Великоолександрівська громади).
Я проїхався по деяких селах, вони там перебувають під постійними обстрілами, зруйнована інфраструктура, школи, дитячі садки, лікарні
– Але це частини (частина громади тільки звільнена – ред.). І частина громад з боку, на кордоні з Миколаївською областю. Я проїхався по деяких селах, вони там перебувають під постійними обстрілами, зруйнована інфраструктура, школи, дитячі садки, лікарні. Сьогодні велика проблема з водозабезпеченням – зруйновані водонапірні башти, насосні. Також відсутня електроенергія через пошкоджені лінії електропередач, є відсутність газу. Дуже проблематично проводити ремонтні роботи, бо окупанти постійно стріляють по цих селах.
За його словами, більшість людей поїхала з цих території, але ті, хто залишився, «потребують максимум уваги і вирішення всіх цих питань».
– Ми забезпечуємо їх необхідними продуктами, санітарно-гігієнічними засобами, медикаментами. А деякі села дійсно зруйновані майже вщент. Відсутність медикаментів, продуктів харчування відчувається саме на сільських територіях. Бо в місті Херсоні існують стихійні ринки, підвезення продукції, то в селах підвезення медикаментів, санітарної гігієни практично немає.
Про допомогу ЗСУ
Дмитро Бутрій зазначив, що зараз вся робота спрямована на максимальну допомогу українським військовим. Серед найбільш важливого в своїй роботі називає налагодження виплати зарплат та соціального забезпечення.
– Я вже казав, що сьогодні наші вояки потребують максимум уваги і максимум допомоги, тому співпрацюємо з різними міжнародними організаціями, волонтерськими організаціями і надаємо допомогу, чим можемо.
Допомога, яку на своєму рівні може надавати влада – це бронежилети, каски, продукти, вода, каже Бутрій. Особливо потребують військові транспортних засобів, додав він.
Бутрій вказує на «влучну працю» українських військових, тому певен в тому, що Херсонщина буде повністю деокупована.
– Я можу сказати, що наші вояки дуже ефективно і влучно працюють, тому я впевнений, що Херсонщина і вся територія України буде обов’язково звільнена.
- Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.
- Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму.
- 9 липня президент України Зеленський підписав указ про звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОВА і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Дмитра Бутрія.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів. Про це повідомив голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт за підсумками зустрічі з українським президентом.
- Останнім часом Україна завдає ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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