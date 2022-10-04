Суд в окупованому Криму продовжив арешт екскомандиру розвідувального корабля ВМС України

Викраденому в окупованому Генічеську екскомандиру розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексію Кисельову підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт на два місяці. При цьому Кисельов продовжує відчувати проблеми зі здоров’ям, які з’явилися після його затримання російськими силовиками. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили близькі Олексія Кисельова.

За їхніми словами, після застосування насильства під час затримання, права рука у нього досі «практично не робоча», також він має труднощі з лівою рукою.

«Там його (у Сімферопольському СІЗО – ред.) попросили написати від руки записку, він сказав, що йому важко довго тримати ручку», – повідомили його близькі.

Наразі зв’язок із Кисельовим здійснюється через його адвоката Олексія Ладіна. За наявною інформацією близьких Кисельова, на даний момент з ним «поводяться нормально».

На початку серпня адвокат Олексія Кисельова Олексій Ладін повідомив, що російські силовики катували його підзахисного із застосуванням електричного струму.

Про викрадення Олексія Кисельова в липні повідомив його син Артем Кисельов. За його словами, 29 липня підконтрольний Росії суд призначив Олексію Кисельову запобіжний захід – два місяці в СІЗО Сімферополя. Артем Кисельов також зазначав, що фізичний стан батька свідчить про побиття і, можливо, тортури.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим заявили, що викрадений російськими силовиками в окупованому Генічеську екскомандир розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексій Кисельов має бути негайно звільнений.