«Не взимку»: Зеленський розповів, коли має намір поїхати до Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір поїхати до Криму після перемоги України у війні з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю чеському телебаченню, опублікованому на YouTube-каналі Офісу президента України.

«Після перемоги я поїду до Криму. Я хочу побачити море», – сказав Зеленський.

На уточнювальне запитання про те, коли саме це станеться, Зеленський відповів, що точно «не взимку», висловивши надію, що Україна зможе здобути перемогу над Росією до літа.

«Що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше», – відповів Зеленський.

1 жовтня очільник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю у телемарафоні повідомив, що Збройні сили України зайдуть у Крим до кінця весни 2023 року.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття і запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації». Раніше Подоляк зазначив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для мешканців окупованого Криму на час його деокупації.