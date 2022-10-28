Депутата парламенту Криму заочно засудили на 12 років за держзраду – прокуратура АРК

Святошинський районний суд Києва засудив депутата Верховної Ради Криму до 12 років ув’язнення, повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим 28 жовтня.

Йдеться про депутата 6 скликання (з 2010-го по 2014 рік). Вирок винесли заочно за статтею про державну зраду через те, що засуджений спільно з іншими членами парламенту Криму проголосував низку незаконних постанов «для приховання факту окупації півострова збройними силами РФ та легітимізації дій держави-окупанта».

«Мова йде про підтримання рішення щодо проведення «загальнокримського референдуму», що мав показати картинку «вільного волевиявлення кримчан», прийняття постанови «Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя», що передбачала входження Криму до складу РФ», – пояснюють у правоохоронному органі.

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При цьому, попри те, що Верховна Рада України припинила повноваження парламенту автономії, його вже колишні депутати також проголосували за постанови про «Незалежність Криму» та «Правонаступництво Республіки Крим», додають у прокуратурі.

Імені колишнього парламентаря правоохоронці не називають.

У квітні 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив без зміни постанову Київського апеляційного суду про відмову стороні захисту у відновленні строку на апеляційне оскарження вироку колишній депутатці Верховної Ради Криму (VI скликання) Світлані Савченко за статтею про «державну зраду».