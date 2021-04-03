Ексдепутатці з Криму, засудженій за держзраду, остаточно відмовили в оскарженні вироку – прокуратура

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив без зміни постанову Київського апеляційного суду про відмову стороні захисту у відновленні строку на апеляційне оскарження вироку колишній депутатці Верховної Ради Криму (VI скликання) Світлані Савченко за статтею про «державну зраду». Таким чином, вирок вступив у законну силу. Про це повідомила пресслужба Прокуратури АР Крим і Севастополя.

«Скарга адвоката Савченко до Верховного суду полягала в тому, що депутат нібито не була поінформована про вирок суду і, відповідно, її адвокат не зміг вчасно подати апеляційну скаргу. Однак, це не відповідає дійсності, оскільки вже на наступний день після проголошення вироку Савченко, намагаючись висміяти засудження, публічно його прокоментувала в соціальних мережах і ЗМІ. А значить, була поінформована про вирок і могла вчасно реалізувати своє право на захист», – йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, Верховний суд визнав постанову Апеляційного суду про відмову адвокату в поновленні строку на апеляційне оскарження вироку Савченко належним чином мотивованим і законним.

«Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає», – резюмували в прокуратурі АРК.

10 грудня 2019 року заочним вироком Святошинського районного суду Києва до 14 років ув’язнення була засуджена колишня депутатка Верховної Ради Криму (VI скликання) Світлана Савченко за статтею про державну зраду. Вона назвала «паралельною реальністю» заочний вирок за держзраду.