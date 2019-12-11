Ексдепутатку ВР Криму заочно засудили до 14 року позбавлення волі – прокуратура

У Прокуратурі АР Крим 11 грудня повідомили, що суд у Києві заочно засудив ексдепутатку Верховної Ради Криму Світлану Савченко до 14 років позбавлення волі. Як йдеться в повідомленні прокуратури, відповідне рішення суд ухвалив напередодні.

«Засуджено колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Савченко Світлану Борисівну за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що довели вину депутата у «вчиненні дій спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

Коментарів самої Савченко щодо заочного вироку немає. Зараз Світлана Савченко є депутатом Держдуми Росії, членом комітету з культури.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».