З-під домашнього арешту звільнено обвинуваченого у держзраді ексголову МОЗ Криму

Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під домашнього арешту ексголову Мінохоронздоров’я Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії прессекретар Прокуратури АРК Катерина Діденко.

Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. Захист ексчиновника підтверджує цю інформацію.

9 липня суд перевів із СІЗО під домашній арешт Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

З 8 січня 2018 року Петро Михальчевський перебував під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні минулого року розслідування у справі ексміністра було завершено.

Петро Михальчевський займав посаду міністра охорони здоров’я Криму з 27 лютого до 10 червня 2014 року в підконтрольному Росії уряді. Прокуратура АРК вважає, що цим він скоїв діяння, передбачені ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і ст. 111 (державна зрада).

Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров’я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на посаду Верховна Рада АРК, відповідно до законодавства України.