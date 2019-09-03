У Києві суд продовжив домашній арешт ексглаві МОЗ Криму Михальчевському

Дніпровський районний суд Києва 3 вересня на 60 днів продовжив домашній арешт ексглаві МОЗ Криму Петру Михальчевському, обвинуваченому в державній зраді. Про це повідомили у прокуратурі АРК.

«Суд продовжив підозрюваному запобіжний захід на 60 днів у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце проживання в нічний час», – мовиться в повідомленні.

Проект радіо Свобода Крим.Реалії намагаються отримати коментар Михальчевського і його захисту з цього приводу.

9 липня суд перевів Михальчевського з СІЗО під домашній арешт.

Від 8 січня 2018 року Петро Михальчевський перебував під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні минулого року розслідування у справі ексміністра завершили.

Петро Михальчевський був міністром охорони здоров’я анексованого Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в підконтрольному Росії уряді. Прокуратура АРК вважає, що цим він скоїв діяння, передбачені статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і статтею 111 (державна зрада).

Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров’я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на посаду Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.