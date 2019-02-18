У Києві суд продовжив арешт екс-голові МОЗ анексованого Криму, обвинуваченому в держраді

Дніпровський районний суд Києва 18 лютого продовжив на два місяці арешт екс-міністрові охорони здоров’я анексованого Криму Петру Михальчевському, обвинуваченому в державній зраді і сепаратизмі.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, Михальчевський перебуватиме в СІЗО до 18 квітня.

Наступне засідання суду призначене на 28 лютого.

З 8 січня 2018 року Петро Михальчевський перебуває під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор.

У червні розслідування у справі екс-міністра було завершене, зараз його справу розглядає Дніпровський районний суд Києва.

Петро Михальчевський обіймав посаду міністра охорони здоров’я Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в уряді, підконтрольному Росії. Прокуратура АРК звинувачує його за статтями «посягання на територіальну цілісність» і «державна зрада».

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Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров’я в підконтрольному Кремлю уряді анексованого Криму, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на посаду Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.

5 липня 2018 року віце-спікер України Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий обміняти Михальчевський на українських ув'язнених, яких утримують у російських СІЗО і колоніях. У відповідь сам екс-міністр заявив, що він проти участі в такому обміні.