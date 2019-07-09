Cуд перевів із СІЗО під домашній арешт ексголову МОЗу анексованого Криму

Дніпровський районний суд Києва 9 липня перевів із СІЗО під домашній арешт колишнього міністра охорони здоров’я анексованого Росією Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, про переведення під домашній арешт просив адвокат ексчиновника Валентин Рибін.

Він обґрунтував це тим, що 25 червня Конституційний суд України визнав незаконною норму про застосування лише арешту підозрюваним у держзраді і тероризмі. Адвокат також додав, що за межами СІЗО його клієнт «не може чинити тиск на свідків», оскільки вони вже дали свідчення на суді.

Прокурори Роман Мурачев і Євген Комаровський виступили проти звільнення Михальчевського з СІЗО. Вони заявили, що ексміністр має нерухомість і зв’язку в анексованому Криму, і, на думку звинувачення, може сховатися на території півострова.

Заслухавши сторони, суддівська колегія на чолі з Мирославою Марченко ухвалила рішення повністю задовольнити клопотання захисту. Чим обумовлено це рішення – невідомо, була зачитана тільки резолютивна частина рішення. Відповідно до неї, Михальчевський зобов’язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Від 8 січня 2018 року Петро Михальчевський перебував під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні минулого року розслідування у справі ексміністра завершили.

Петро Михальчевський був міністром охорони здоров’я анексованого Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в підконтрольному Росії уряді. Прокуратура АРК вважає, що цим він скоїв діяння, передбачені статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і статтею 111 (державна зрада).

Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров’я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на посаду Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.