Допомагав у «проведенні збройної агресії проти України». СБУ повідомила про підозру російському міністру

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву, який «брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України».

Зокрема, саме завдяки ньому, як наголошують в СБУ, до окупованого Криму перекинули майже 300 одиниць російської бронетехніки.

«Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях», – зазначають у Службі безпеки.

В Україні Савєльєва підозрюють у «пособництві, плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни», а також у «незаконному переправленні осіб через державний кордон України».

Раніше Служба безпеки України оголосила в розшук голову Державної думи Росії В’ячеслава Володіна та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.