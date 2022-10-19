СБУ оголосила голову російської Держдуми в розшук – МВС

Служба безпеки України оголосила в розшук голову Державної Думи Росії В’ячеслава Володіна – дані про це містить сайт Міністерства внутрішніх справ.

Як заявляють у МВС, у розшук російського посадовця оголосило Управління СБУ Хмельницької області.

Датою його зникнення вказане 23 квітня 2022 року.

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В’ячеслав Володін очолює Держдуму з 5 жовтня 2016 року.

Поміж іншого, він пропонував визнати Україну «терористичною державою» в квітні цього року, а також пояснював російську агресію проти України необхідністю запобігти «великій світовій війні».