Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

СБУ оголосила голову російської Держдуми в розшук – МВС

В’ячеслав Володін очолює Держдуму з 5 жовтня 2016 року

Служба безпеки України оголосила в розшук голову Державної Думи Росії В’ячеслава Володіна – дані про це містить сайт Міністерства внутрішніх справ.

Як заявляють у МВС, у розшук російського посадовця оголосило Управління СБУ Хмельницької області.

Датою його зникнення вказане 23 квітня 2022 року.

Читайте також: Розвідка оголосила винагороду за полоненого Гіркіна

В’ячеслав Володін очолює Держдуму з 5 жовтня 2016 року.

Поміж іншого, він пропонував визнати Україну «терористичною державою» в квітні цього року, а також пояснював російську агресію проти України необхідністю запобігти «великій світовій війні».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG