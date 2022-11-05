Експоліцейську на Харківщині затримали за роботу в окупаційній «народній міліції»

Колишню поліцейську в Харківській області затримали за колабораційну діяльність, повідомляє Національна поліція області 5 листопада.

«Жінка-поліцейська працювала у створеній росіянами «народной милиции» на посаді «и.о. старшего участкового інспектора». Після деокупації села Дворічна вона переховувалась у підвальних приміщеннях», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, жінку звільнили з поліції в червні за невихід із окупованих територій. Вона також «добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю військовим РФ».

Щодо експоліцейської відкрили справу за фактом зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах на окупованій території. В разі визнання винною їй загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

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У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Наразі, за даними голови Харкіської ОВА, під окупацією залишається 1,6 відсотка області (майже 29 населених пунктів).