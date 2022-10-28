На деокупованій Харківщині перевірили понад 3000 людей щодо колабораційної діяльності – поліція

На деокупованій Харківщині перевірили 3000 людей, понад 30 справ щодо співпраці з російськими військовими вже направлені до суду. Про це в ефірі програми Радіо Свобода – Свобода Live – заявив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.



«Ми перевірили уже понад 3000 людей. До суду у нас уже понад 30 справ направлено. Кількість підозр збільшується. І у 25 справах ми оголосили про підозру», – розповів він.

«Колаборанти, які займали топ-посади в окупаційній владі, переважно повтікали. Однак є середня ланка, пособники.. Вони залишилися. Це і освітяни, і комунальники, і правоохоронці, і депутати. Всіх цих людей ми встановлюємо.. нам повідомляють місцеві жителі. Вилучаємо документацію (окупантів - ред.). Її ретельно оглядаємо... І всім діям (підозрюваних у колабораційній діяльності – ред.) дається належна юридична оцінка», – додав він.

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У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 20 жовтня на Харківщині деокуповано 544 населені пункти, під тимчасовою окупацією залишаються 32.