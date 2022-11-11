ЄС не буде спільно закуповувати російський газ – єврокомісарка з енергетики

Всі втрачені обсяги російського газу замінені завдяки альтернативним постачанням. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі розповіла єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«Наші надійні партнери значно збільшили свої пропозиції. Крім того, наступного року ми запустимо спільну платформу закупівлі газу і будемо купувати газ у всіх надійних партнерів. І це чіткий принцип, що спільно закуповувати російський газ ми не будемо», — наголосила Сімсон.

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На уточнювальне запитання Радіо Свобода, коли чекати на остаточне припинення споживання Євросоюзом російського газу (нині його частка в загальному обсязі споживань у ЄС складає 9 відсотків – ред.), єврокомісарка з питань енергетики зауважила, що потрібна одностайність між країнами-членами, щоб домовитися про санкції. Також зазначила, що вони «мають шкодити російській економіці сильніше, аніж нашій».

Водночас Сімсон нагадала про європейські компанії, які припинили купувати російську нафту й газ через репутаційні ризики.

«Вони не хочуть направляти свої фінанси в Росію. І крок за кроком, таким чином ми позбудемося цієї небезпечної залежності від російського викопного палива», – підсумувала єврокомісарка, утримавшись від прогнозів, коли це трапиться.

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У жовтні запрацював газопровід із Греції до Болгарії, який, як сподіваються в Євросоюзі, обмежить можливість Москви тиснути на членів Європейського союзу та інші країни.

Це сталося на тлі того, як у вересні було виявлено чотири витоки російського газу на Nord Stream – два в данській зоні та два у шведській – у двох російських підводних трубопроводах, призначених для транспортування природного газу до Німеччини.