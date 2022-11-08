Постачання російської нафти досягло максимуму за місяць до запровадження санкцій

Постачання сирої нафти з Росії морем досягли пʼятимісячного максимуму перед 5 грудня, коли наберуть чинності західні санкції проти російського нафтового експорту. Обсяг поставок досяг 3,6 мільйона барелів на добу. Це рекордне значення від початку червня. Середньостатистичний показник 3,18 мільйона барелів на день став максимальним з початку серпня, повідомляє Bloomberg.

Санкції «Групи семи», Євросоюзу та Австралії включають заборону на надання будь-яких послуг компаніям, які здійснюють поставки російської нафти морем за цінами, нижчими від певного (ще не узгодженого) рівня. Санкції поширюються на танкери, які прийняли російську нафту після 5 грудня і довезли до фінального пункту призначення пізніше 19 січня.

З наближенням 5 грудня судна приховують свої пункти призначення і обмежуються проміжними пунктами, наприклад, Суецьким каналом. Там вони можуть перевантажувати нафту в інші танкери, щоб заплутати тих, хто відстежує продаж.

Bloomberg зазначає, що різко зросло відвантаження нафти в Мурманську. Постачання звідти вважається найдовшим. Bloomberg вважає, що зростання закупівель повʼязане з бажанням споживачів закупити російські енергоресурси до запровадження обмежень.

Експорт до країн Євросоюзу досяг максимуму за шість тижнів і становить 762 тисячі барелів на добу, за місяць обсяг постачання зріс на 51 тисячу барелів (на 7%). Лідери закупівель – країни Північної Європи та Середземноморʼя.

Аналітики Bloomberg відзначають, що ЄС, імовірно, без проблем переживе найближчий опалювальний сезон, оскільки в його сховищах є достатні обсяги нафти та газу. При цьому найбідніші країни світу, які відрізані від ринку через зростання попиту в Європі, можуть зазнати витрат. У таких країнах можуть бути зупинені виробництва та відбуватися перебої з постачанням електрики.