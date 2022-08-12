Поставки нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилися

Поставки російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилися, повідомляє агенція Reuters.



«Сьогодні о 20:00 відновлено поставки російської нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба» на територію Чехії», – йдеться в повідомленні MERO, оператора нафтопроводу країни.



Чеський НПЗ Unipetrol, підрозділ польської PKN Orlen, підтвердив, що його НПЗ знову почали отримувати нафту через Дружбу, і додав, що тижневий збій не вплинув на його роботу.



Раніше міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив, що відновлення відбулося після вирішення питання зі зборами.



«Ми знайшли спосіб розблокувати оплату транзитного збору за поставки нафти, і незабаром її транспортування по «Дружбі» відновиться», – повідомив Сікела у Twitter.

Європейський банк погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну, усунувши причину зупинки.

Російський трубопровідний монополіст «Транснефть» і угорська енергетична група MOL заявили, що потік нафти по трубопроводу «Дружба» може відновитися 10 серпня. Проте тоді нафта не надійшла до Чехії.

«Транснефть» напередодні заявила, що Україна нібито зупинила постачання російської нафти до трьох європейських країн з 4 серпня, оскільки транзитні платежі не можуть бути оброблені через санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.

«Транснефть» заявила, що здійснила оплату за серпневий транзит українському трубопровідному оператору «Укртранснафта» в липні, але оплата не пройшла. «Укртранснафта» не коментувала це повідомлення.

У червні Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, які передбачають відмову від російської нафти. Проте з них було виключено постачання по «Дружбі» через неможливість швидко замінити нафту на ринку Угорщини та Словаччини. «Транснефть» повідомила, що оплату не вдалося провести через сьомий пакет санкцій, який був узгоджений у липні.