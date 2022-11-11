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ЄС робить максимум, щоб українці взимку мали доступ до тепла – єврокомісарка з енергетики

Кадрі Сімсон зауважила, що пошкоджені лінії електропередач – це не те, що можна виправити швидко, але «ми знаємо, як це зробити»

Європейський союз зі свого боку робить максимум, щоб українці мали доступ до тепла, навіть якщо це означатиме лише тимчасові генератори замість стабільних зовнішніх трансформаторів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«У багатьох випадках це питання не фінансування, а потреб у дуже специфічній техніці та обладнанні – це і є проблемою. Енергетичне Співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори – на шляху заміни тим, які російські безпілотники чи ракети знищували», – розповіла Сімсон.

Вона додала, що всіх цих руйнувань Росія завдає, аби змусити страждати населення, що є «абсолютно неприйнятним».

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Коментуючи відключення світла в Києві, єврокомісарка зауважила, що пошкоджені лінії електропередач – це не те, що можна виправити швидко, але «ми знаємо, як це зробити».

«Щоб його (електропостачання – ред.) відновити – потрібні тижні, в деяких випадках – тому що це обладнання недоступне, а виробництво займає в найгіршому випадку місяці», – зауважила Сімсон, аналізуючи можливі терміни повноцінного відновлення електропостачання.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні вимкнення електроенергії.

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Під час останньої російської масованої атаки – 31 жовтня – у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».

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