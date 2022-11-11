ЄС робить максимум, щоб українці взимку мали доступ до тепла – єврокомісарка з енергетики

Європейський союз зі свого боку робить максимум, щоб українці мали доступ до тепла, навіть якщо це означатиме лише тимчасові генератори замість стабільних зовнішніх трансформаторів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«У багатьох випадках це питання не фінансування, а потреб у дуже специфічній техніці та обладнанні – це і є проблемою. Енергетичне Співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори – на шляху заміни тим, які російські безпілотники чи ракети знищували», – розповіла Сімсон.

Вона додала, що всіх цих руйнувань Росія завдає, аби змусити страждати населення, що є «абсолютно неприйнятним».

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Коментуючи відключення світла в Києві, єврокомісарка зауважила, що пошкоджені лінії електропередач – це не те, що можна виправити швидко, але «ми знаємо, як це зробити».

«Щоб його (електропостачання – ред.) відновити – потрібні тижні, в деяких випадках – тому що це обладнання недоступне, а виробництво займає в найгіршому випадку місяці», – зауважила Сімсон, аналізуючи можливі терміни повноцінного відновлення електропостачання.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні вимкнення електроенергії.

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Під час останньої російської масованої атаки – 31 жовтня – у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».