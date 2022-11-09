Зеленський скликав Ставку: обговорили відновлення енергетики і зимовий період

У Ставці Верховного головнокомандувача на засіданні 9 листопада обговорили відновлення обʼєктів енергетики та проходження зимового періоду, повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського.

«Учасники зустрічі проаналізували перебіг відновлення постраждалих від російських атак обʼєктів енергетики та заходи щодо протиповітряного захисту критичної інфраструктури України. Також було розглянуто питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією», – йдеться у повідомленні.

Також було заслухано інформацію про реалізацію заходів щодо зміцнення та захисту державного кордону України.

Окремо учасники розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами та підготовку війська до зимового періоду.

Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій, скоординували дії сил оборони щодо відбиття збройної агресії РФ та звільнення українських територій, вказано в повідомленні.