Партнери Молдови виділять їй понад 100 млн євро на тлі викликів через війну в Україні – Макрон

Міжнародні донори пообіцяли виділити понад 100 мільйонів євро (102 мільйони доларів), щоб допомогти Молдові впоратися з наслідками війни Росії проти України. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон 21 листопада в Парижі після конференції зі збору коштів для країни-кандидата на вступ до ЄС, повідомляє молдавська служба Радіо Свобода.

Конференція пройшла під спільним головуванням Франції, Німеччини та Румунії. Представники 45 країн та інституцій зібралися у столиці Франції, щоб посилити та консолідувати підтримку, яку обіцяють Молдові на тлі зростання побоювань, що країну дестабілізує конфлікт у сусідній Україні.

Молдова страждає від відключень електроенергії, водночас маючи справу з напливом біженців від війни, гострою енергетичною кризою та потенційними загрозами безпеці. Дві попередні конференції для Молдови зібрали сотні мільйонів євро, але її потреби продовжують зростати, оскільки війна триває й наближається зима.

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«Щоб задовольнити нагальні потреби, ми вирішили мобілізувати новий винятковий пакет на понад 100 мільйонів євро», – сказав Макрон під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду на завершення конференції.

Макрон пообіцяв продовжувати допомагати Кишиневу та висловив думку, що «боротьба за Молдову сьогодні є частиною війни, яку ми ведемо разом із Україною».

«Ми не збираємося залишати Молдову в холоді чи в темряві або на долю загрозливої рецесії», – заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Санду сказала, що обіцяна допомога допоможе її країні продовжувати реформи, підтримувати соціальний спокій і «робити внесок у зміцнення стабільності континенту».

Вона додала, що Молдова залишається найбільш вразливим сусідом України, і закликала міжнародне співтовариство зробити все, щоб підтримати Україну.

«Як Україна захищає себе від нападів Росії, вона також захищає Молдову і всю Європу», – заявила президентка.

За словами Санду, зростання цін на енергоносії та інфляція створять величезний тиск на споживачів у країні з населенням близько 2,6 мільйона осіб із настанням зими. Багато людей можуть бути не в змозі оплатити свої рахунки, якщо уряд не втрутиться, припускає вона.

До нового фінансового пакету входять 10 мільйонів євро, які будуть виділені до кінця року у вигляді грантів Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Всесвітній продовольчій програмі і ЮНІСЕФ, сказав Макрон.

Молдова значною мірою покладалася на російську енергетику до війни, а зараз все більше прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом.

У червні разом з Україною Молдова була оголошена кандидатом на членство в ЄС.