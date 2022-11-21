Зеленський обговорив забезпечення енергетичної стабільності України з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном – про це він повідомив у своєму твітері 21 листопада.

За його словами, він розповів Макрону про ситуацію на полі бою та українських атомних електростанціях, а також заявив про необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

«Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак», – додав Зеленський.

Пресслужба Макрона наразі не повідомляла про розмову.

На тлі останніх російських ракетних ударів Україна знову наголошує на важливості посилення її протиповітряної оборони.

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Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «так само поводяться терористи ІДІЛ».