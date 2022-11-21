Німеччина запропонувала Польщі систему Patriot після падіння ракети

Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

«Ми запропонували Польщі підтримку в гарантуванні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot», – сказала Ламбрехт газетам Rheinische Post і General Anzeiger, повідомляє Reuters.

Раніше уряд Німеччини вже заявив, що запропонує винищувачі Eurofighter для патрулювання повітряного простору Польщі після інциденту в польському селі Пшеводув неподалік кордону з Україною, де внаслідок падіння ракети минулого тижня загинули двоє людей.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому НАТО почало посилювати протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.

Нині німецькі сили мають 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині.

Читайте також: Ігнат про падіння ракети в Польщі: посилення ППО допоможе Україні захистити і себе, і Європу