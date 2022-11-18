ATACMS і Patriot: чи спонукає інцидент у Польщі західних союзників «закрити небо» над Україною ?

Влучання ракет на території Польщі, внаслідок якого загинуло двоє людей, вимагає перегляду позиції НАТО щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, про які давно просить Київ. І, очевидно, вважають фахівці, більшого захисту неба для самої Польщі. Про які системи ППО іде мова? Хто і що може зробити? Інформацію про це та думки аналітиків зібрав «Голос Америки».

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, як зокрема розпочалося із масованого обстрілу усієї території України, офіційний Київ просить, щоб країни НАТО допомогли «закрити небо» над країною. Західні партнери поки утримувалися від цього кроку, зокрема побоюючись ескалації конфлікту з Росією.

Але інцидент із «ненавмисним потраплянням ракети українських ППО», як стверджують у НАТО та Польщі, (Україна сумнівається, що це її ракета і закликає допустити українських фахівців до розслідування), на думку деяких політиків та експертів, демонструє, що настав час переглянути цю позицію.

Що можуть зробити?

Відразу після інциденту міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що НАТО може забезпечити протиповітряну оборону Польщі та «частини території України».

«Однією з можливостей була б угода між країнами-членами НАТО та Польщею про забезпечення додаткової протиповітряної оборони, в тому числі на частині території України», – написав він у Twitter після повідомлень про вибухи в Польщі поблизу кордонів України.

Пабрікс сказав, що Латвія підтримає Польщу, якщо та захоче активувати Статтю 4 Статуту НАТО, що дає право країні- члену НАТО вимагати обговорення питань, які викликають занепокоєння, Північноатлантичною радою, яка є головним органом прийняття політичних рішень альянсу та консультацій з партнерами.

«У будь-якому випадку нам потрібно зміцнювати системи ППО біля кордонів НАТО. І ця оборона теж потрібна принаймні в західних частинах України!», – написав латвійський міністр у твіттері.

Що Німеччина запропонувала Польщі?

Німеччина запропонувала Польщі допомогу у захисті від повітряних загроз після інциденту з ракетою, яка впала поблизу польського кордону з Україною

Німецький уряд заявив у середу, що може негайно розпочати місію з патрулювання польського повітряного простору, щоб посилити протиповітряний захист сусідньої країни після того, як ракета, що впала на території східної Польщі, вбила двох людей. Про це повідомила низка західних видань.

«Як негайну реакцію ми запропонуємо німецькі винищувачі Eurofighter для посилення захисту повітряного простору Польщі бойовими повітряними патрулями», – заявив 16 листопада речник Міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс.

Винищувачі Eurofighter Typhoon які Німеччина пропонує до використання у Польщі, розроблені спільно кількома європейськими країнами, включно з Німеччиною.

За словами представника німецького уряду, якого цитує газета Wall Street Journal, патрулювання передбачає участь двох військових літаків, які зазвичай вилітають з німецьких аеропортів. Як сказав Крістіан Тільс, вильоти можуть розпочатися , як тільки Варшава прийме пропозицію.

Німеччина вже розмістила деякі зі своїх американських протиракетних систем Patriot у Словаччині, іншій сусідній країні, яка має спільний кордон з Україною.

За словами Тільса, міністерство оборони Німеччини розглядає можливість продовження розгортання системи протиповітряної оборони Patriot у Словаччині, яку Німеччина спільно з Нідерландами надіслала до Словаччини у березні цього року.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вирішила, що система повинна залишатися в Словаччині принаймні до кінця 2023 року, а міністерство також вивчає можливість продовження розгортання до 2024 року, додав речник міністерства.

На початку жовтня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна почала процес тестування та інтеграції двох батарей нової польської системи протиповітряної оборони Patriot у північно-центральному місті Торунь.

Дві батареї були придбані на першому з двох запланованих етапів угоди про закупівлі з США. У травні Міноборони запитало ще про шість батарей із США, які мають стати компонентом польської системи оборони середньої дальності «Вісла».

WSJ: «Цей епізод є підставою для США надати Україні ракети ATACMS»

Впливове видання Wall Street Journal 17 листопада опублікувало редакційний коментар про те, що настав час відповісти на прохання офіційного Києва та надати Україні ті ракети, які допоможуть їй захиститися від російських повітряних нападів.

Інцидент у Польщі «є підставою для США надіслати Україні ракети великої дальності ATACMS, про які Київ давно просив, а адміністрація Байдена не хотіла їх постачати. Їх можна запускати з 20 систем HIMARS, які вже є в країні, і це дасть українській армії кращий доступ для ударів по російських складах боєприпасів, командних пунктах і районах підтримки. Це було б сигналом Росії тримати війну подалі від кордонів НАТО», – вважають автори редакційного коментаря WSJ.

WSJ також пише, що «на Польщу може здійснюватися тихий дипломатичний тиск», щоб вона не вимагала консультацій з Північноатлантичною радою (Стаття 4 Статуту НАТО), оскільки «західні чиновники хочуть уникнути розпалювання страхів громадськості перед ширшим конфліктом».

Однак, на думку американського щоденника, «якась конкретна реакція НАТО, окрім гучних зітхань полегшення, була б доречною, щоб Росія не подумала, що побічне враження у Польщі не є великою проблемою».

Чи можна повністю «закрити небо» над Україною?

Колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк каже, що цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України, де не ведуться бойові дії, і жодні міжнародні правила не перешкоджають країнам НАТО це зробити.

Цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України

«Це – не російський повітряний простір, а український. І ми віримо в міжнародний порядок, заснований на законах і праві, то якщо країна просить нас допомогти захистити її повітряний простір, то чому ми не можемо їй у цьому допомогти?» – сказав колишній генерал, виступаючи на дискусії Атлантичної ради, дослідницької організації у Вашингтоні.

Для цього потрібно проголосити, що на цій території України немає наземних бойових дій, і почати розгортання систем протиповітряної оборони.

Що стосується цілої України, пояснює Веслі Кларк, то для цього б знадобилися «сотні систем Patriot», яких просто не існує.

Генерал Кларк каже, що всі країни захищають лише «цілі високої цінності». Тому, дрони, які можуть обходити радари ППО, мають такий великий успіх. Жодна країна не має 100% захисту від повітряних ударів.

«Систему протиповітряної оборони можна ущільнити, – каже генерал Кларк. – Але вона ніколи не може бути повною».

Як каже генерал, в НАТО є проблема з наявними резервами, «ракет Patriot, які б лежали десь на складах якої-небудь з країн НАТО».